醫院總會發生各種無奇不有的事，護理師林婷就在節目上分享，半夜遇過一名阿嬤跑到護理站來借佛機，一問之下才知道，原來是隔壁床的年輕人經常在半夜「火力全開」，讓阿嬤決定靠念佛來感化他們。不料，同一時間那床的護士鈴響起，剛好讓護士撞見尷尬一幕。

林婷在節目《醫師好辣》上表示，之前有一名學姐告訴她，某天半夜有一名阿嬤來到護理站借佛機，阿嬤抱怨，隔壁床年輕人經常會發出奇怪聲響，呼吸喘氣聲也特別大，因此希望藉由念佛來感化他們，沒想到同一時間，這床的護士鈴剛好響起，阿嬤立刻說，「你看他們馬上風了吧」。

阿嬤想靠唸佛經感化隔壁床年輕人。（摘自YT《醫師好辣》）

護理師立刻趕到病房，只見病床上空無一人，但女生跟男生臉紅氣喘的從廁所出來，而護理師詢問究竟發生什麼事？女生竟回答，「沒有，剛剛在修馬桶」，這讓護理師滿頭問號，但當下也沒有戳破對方，僅暗示女生，「要小心，我們醫院病菌很多，那邊會感染」。

(中時電子報)