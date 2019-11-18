低溫降雨 北北基宜大雨特報 22:222019/11/18 中時 李柏澔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日降雨日累積圖（圖／中央氣象局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受東北季風持續影響，中央氣象局今晚針對台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣發布大雨特報。 氣象局資料顯示，中部以北地區平均溫度現已下探19度，宜蘭縣、北海岸沿線及新北市多山地區今晚間至明（19）仍有大雨發生機率，提醒民眾出外注意保暖及隨身攜帶雨具。 (中時 ) #大雨 #宜蘭縣 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 台師大攜手氣象局 共育地球科學科技人才 12:052019/11/14 生活 心好酸 母靈柩淋濕 3弱智子女痛哭擦拭 00:192019/11/15 社會 宜縣爭取第三波秋冬旅遊補助 04:102019/11/15 地方新聞 周一高溫驟降8度！一張圖曝雨最多、最冷時間點 22:032019/11/17 生活 宜蘭藍營分裂成定局 黃定和搶頭香登記立委 10:492019/11/18 政治 東北季風增強中！明天北台最冷下探16度 4縣市防大雨 21:512019/11/18 生活 生活熱門新聞 她露深溝賀林志玲 網驚：路轉黑了 - 生活 李晶晶母女機場大秀時尚 mini晶超吸睛 - 生活 雞蛋煮多久最安全？這兩種人少吃 - 生活 不只肥到驚人！這3種火鍋料少吃 - 生活 星巴克這兩天買一送一！僅他們有優惠 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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