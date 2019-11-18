受東北季風持續影響，中央氣象局今晚針對台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣發布大雨特報。

氣象局資料顯示，中部以北地區平均溫度現已下探19度，宜蘭縣、北海岸沿線及新北市多山地區今晚間至明（19）仍有大雨發生機率，提醒民眾出外注意保暖及隨身攜帶雨具。

(中時 )