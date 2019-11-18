香港高等法院今（18）日裁定「禁蒙面法」對基本權利的限制超乎合理需要，屬違憲。但是台灣的集會遊行法第14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得為必要之限制，其中第6款規定，關於妨害身分辨識之化裝事項。民進黨政府完全執政，是否忘記這條？還是不敢想起來？

香港高等法院今（18）日處理泛民派針對「禁蒙面法」所提的2宗司法覆核案，裁定「禁蒙面法」對基本權利的限制超乎合理需要，屬違憲。

《中央社》引述《香港01》報導，香港政府10月引用緊急法訂立「禁蒙面法」，引來6宗挑戰其合憲性的司法覆核案。

香港高等法院這次開庭審理前立法會議員梁國雄及24名泛民議員所提的案件，也是高等法院首宗審理的「禁蒙面法」案件。

香港高等法院今天頒判詞，「禁蒙面法」對基本權利的限制超乎合理需要，屬違憲。

不過時間回到2018年04月26日，台灣參與反年改遊行的八百壯士蒙面，當時行政院發言人徐國勇表示，集會遊行法規定，參與集會「不可以帶面具」。

按根據集會遊行法第14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得為必要之限制，其中第6款規定，關於妨害身分辨識之化裝事項。

香港集會遊行禁止蒙面，被民進黨痛批是開民主倒車；台灣人民集會遊行蒙面，卻被民進黨政府痛斥是違法。

而今天，香港「禁蒙面法」被香港高等法院判定違憲，台灣的集會遊行法第14條呢？現在民進黨政府完全執政，是否忘記這條？還是不敢想起來？

(中時電子報)