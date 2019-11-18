香港警方今（18）日包圍理工大學，有網友重提《難民法》，但《難民法》目前躺在立法院一讀。網友表示，嘴巴說撐香港，卻毫無實際行動，到頭來也是嘴砲而已！

香港運動人士曾於9月3日和4日訪問台灣，呼籲民進黨政府能夠修改《難民法》，向尋求幫助的香港抗議者提供保護。

民進黨政府2016年上台後推動《難民法》草案的立法，目前已經在立法院通過一讀。

當時行政院曾表示，台灣現有的有關法律和法規，包括《兩岸人民關係條例》，《香港澳門關係條例》，足以因應遭到政治壓迫、來台尋求協助的香港人。不能以是否通過難民法來推論台灣是否支持香港民主運動。

而今（18）日香港警方包圍理工大學，並將以暴動罪將滯留理工大學的示威者起訴。

有網友重提《難民法》，指出這個時候拿香港來蹭熱度的都是垃圾，尤其看到政客都裝作不知道，立法院也裝死到底，聲援只有嘴炮，芒果乾嗑起來。也有網友表示，嘴巴說撐香港，卻毫無實際行動，到頭來也是嘴砲而已，根本騙選票！

(中時電子報)