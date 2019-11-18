香港理大今日完全被警方包圍，示威者數度突圍未成，可能仍有數百人被困於校園內。這些受困示威者大多數是年輕的學生，他們的父母及社會各界人士擔憂示威者的安危，18日晚間聚集在尖沙咀靜坐，手持「學生不是暴徒」、「救救孩子」的標語，以和理非(和平、理性、非暴力)形式聲援被困學生，要求警方不要鎮壓學生。

據《香港01》報導，目前理工大學校園外已被警方多重包圍，估計可能有逾700名示威者無法離開。今天有一班示威者於尖沙咀及佐敦一帶設路障，用圍魏救趙的概念，遍地開花的形式分散警力，至下午下班時間，已有逾200名家長及聲援人士於尖沙咀靜坐，以和理非形式支援被困人士。

這些靜坐人士包括被困示威者的父母、理大校友及一般港人，他們手持「救救孩子」、「學生不是暴徒」的標語，在市政局百週年紀念花園外靜坐。至傍晚6時許，人數已逾200人，同時持續有關心學生安危者加入，其中包括立法會議員毛孟靜。一名彭姓牧師向警方表達學生家長們的憂心，希望轉達警方指揮官，讓事態可以和平解決。

16歲中學生的家長阿Wing表示，自己的孩子平日性格開朗，被困理大後，電話中聽他的聲音很無助，加上網上有消息稱，警方會借用東鐵列車運送被捕人士，令他相當恐懼。阿Wing表示，兒子是一個很負責的人，雖然作為支援角色，如收拾及煮東西、處理物資等，他堅持要到理大支援，她擔心政府會以暴力對付她的兒子。

另一位吳小姐於新聞上見到就讀中六的兒子被困在理大校園內，兒子失聯多時，，至晚上10點許才與他聯絡上，她很擔心兒子遭到暴力對待。如果兒子被捕，會交由律師處理，如果幫忙煮個飯做後勤就不該判什麼「暴動罪」，希望每一個人的孩都能平安歸來。

此外前來靜坐的還有理工大學的彭姓校友，他表示想進入理大校園內去陪伴這些被困的年輕人，目前最希望是被困人士不會再受傷。

(中時電子報)