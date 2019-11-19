張維為認為 1949年，社會主義救了中國； 2016年、2017年開始，中國社會主義在影響和改變這個世界。而這樣的中國模式，所有的挑戰、所有的問題，就是機遇。

新時代的中國挑戰與機遇

把中國的成績和發展中國家，和轉型經濟國家比，和西方國家比。如果和發展中國家比的話，中國所取得的成績，超過了其他發展中國家的總和。因為發展中國家面臨的最大挑戰，都是消除貧困，而中國在消除貧困方面，做的是世界最好的。根據聯合國的統計，過去30多年，世界上80%的貧困在中國消除了。如果沒有中國扶貧這樣的成績的話，世界上的貧困，恐怕數量是增加，而不是減少。

在26年前（1991年），蘇聯解體的時候，俄羅斯的經濟規模比中國還要大，今天俄羅斯經濟規模只有中國的九分之一。我們相對落後的地區，過去10年、15年的進步，都是世界上少有的，比沿海地區發展得都更快。中國的相對貧困人口，脫貧的速度也是世界上最快的。

新時代的中國挑戰與機遇。(圖/東南衛視提供)

中國堅持一定要進行結構調整、結構改革，擁抱數位經濟，擁抱第四次工業革命。第一次工業革命是蒸汽機革命，我們錯過了；第二次工業革命是電力革命，我們當時很落後，也錯過了；第三次是資訊技術革命，我們通過改革開放趕上了；第四次以互聯網、人工智慧為特點的這個工業革命，中國與西方主要國家在同樣的起跑線，在不少領域內，實際上是引領世界、走在前面了。

(中時電子報)