澳職強弱懸殊 這樣買運彩賺更多

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

延續棒球熱潮，澳洲職棒新賽季緊接在美國職棒、日本職棒、中華職棒以及世界12強棒球錦標賽之後開打，上球季新增奧克蘭鱷蜥及吉隆韓國2個全新隊伍後，讓原本實力強弱懸殊的澳職差距更加擴大，今天就從「7+」次數的統計來跟大家聊一聊運彩眉角。

棒球運彩「勝分差」玩法。(台灣運彩提供)

棒球「7+」是運彩勝分差玩法的一個選項，意思就是贏對手7分以上，也就是比賽結果相當懸殊。統計澳職上球季160場的比賽，出現「7+」的場次就有35場，達22.5％，遠高於理論值的14.2％(2/14=14.2％)，足見澳職8個隊伍的實力有著明顯的差距，其中把對手「7+」次數最多的3個強隊分別是伯斯熱火(10次)、布里斯本強盜(7次)以及雪梨藍襪(7次)，反之被對手「7+」次數最多的3個弱隊分別是吉隆韓國(13次)、奧克蘭鱷蜥(7次)以及阿德雷德鯊魚(7次)；另一個可以看出澳職強弱懸殊的統計就是每隊例行賽40場的戰績，上球季例行賽戰績最佳的是布里斯本強盜，勝場高達25次，而戰績墊底的吉隆韓國則只有7勝，2者勝場數差距高達4倍，相較上上球季的2倍，又呈倍增的現象，這個強弱懸殊的情形看來在上球季2個新球隊加入後更為明顯。

澳洲職棒例屆冠軍統計。(台灣運彩提供)

澳職強弱更懸殊的比賽態樣也讓運彩投注的中獎機率變更高，特別適當強隊遇上弱隊時，比賽結果容易出現大比分差距，投注運彩勝分差「7+」的中獎機率就會提高，而且往往強弱懸殊的對戰組合也會讓「讓分勝」、「不讓分勝」以及「大分過盤」的中獎機率提高，如果再搭配串關投注，中獎的賠率可以相乘，有機會抱回更大的獎金。

澳職戰績最佳及最差隊伍勝場數差距從2倍擴大為4倍。(台灣運彩提供)

運彩「串關」玩法。(台灣運彩提供)

澳洲職棒今年2019-2020新賽季從11/21到隔年的1月，熱愛棒球的彩迷可以延續今年的棒球熱潮，持續在這時間投注，而且比賽都在台灣時間下午或晚上進行，非常適合彩迷投注、觀看比賽及兌獎，今天的相關統計也提供大家投注時參考。

(中時電子報)