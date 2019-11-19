藍鯨霸氣大解放

藍鯨是世上最大的哺乳動物，就算排便，也是不同凡響。由於牠平均長超過33米，重達177公噸，因此排泄量1次可達200公升。

據《每日郵報》（Daily Mail）18日報導，當這頭藍鯨沿著澳洲西部海岸線向南回游時，景觀攝影師魏瑟（Ian Wiese）在伯斯南方利用無人機拍下了牠大解放的畫面。

Captured on film, is this the world's biggest poo? Blue whale watchers say it's 'incredible' https://t.co/e908jKLA0g 📷: Ian Weisse pic.twitter.com/5Qfeqlh8OO — ABC Perth (@abcperth) November 16, 2019

一般來說，藍鯨因為食用磷蝦，排泄物通常是淡紅色，但這頭藍鯨排出的卻是與眾不同的金黃色。魏瑟說，他從來沒看過，也沒聽說過藍鯨排出這種顏色的糞便，因此牠八成是吃了不同品種的磷蝦。

西澳鯨研究中心（West Australian Centre for Whale Research）的詹納（Curt Jenner）說，看到這種瀕臨絕種生物令人驚喜。雖然牠們的排泄量驚人，但卻是小魚和磷蝦等生物的重要營養來源，也有助於海洋生物所攝取的藻類生長，對海洋環境來說舉足輕重。此外，詹納指出，錄影提供了牠在100海浬內，也就是24小時內進食的證據。

(中時電子報)