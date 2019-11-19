學生時代，常會幾個女生在校外租房，少了舍監的四目緊盯，也逃去一堆煩人的宿舍規範，即使是幾位女孩子住在一起，還是常和室友在生活上，遇到一些尷尬的狀況，一名女大生在網路Dcard分享，她與女室友發生的一段超尷尬的窘況。

這位女大生PO文說，她和女同學是租家庭式的套房兩個人住，室友是女T最近有一個曖昧的「對象」，常常都會帶回家裡來，也會跟她們一起吃飯或是在家看電視什麼，所以也漸漸習慣她在她們家的存在。

「就在今天中午的時候我一如往常的想說中午吃飯時間去問室友要不要去吃飯好了，於是我走到她的房門外敲了兩下，卻沒人回應，因為平常她允許我直接開門所以我敲了門之後沒反應我想說她應該是睡著了？就開了門進去直接喊說：喂幾點了起來吃飯啊！」

但是推開門眼前這幕讓她瞬間張口，臉紅了！原PO說，「不開還好開了之後我心情有多複雜多尷尬，最怕空氣突然安靜」。

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

她說，室友踢跟她的女朋友在床上！在床上！腳打開開的在床上！「室友踢的手在她開開的雙腿那⋯！」。

「對，兩個字 尷尬」原PO描述，「我愣了幾秒之後，室友也被我嚇到幾秒才『重開機』說好，然後我就趕快關門出去…。

不過後來，原PO也釋懷了，她說，後來我關上門想想，這樣辦事也蠻刺激的吼！室友一進來嚇一個又更有性致了呢！

網友看了分享文則是紛紛提建議，「室友：下次知道要鎖門了」、「妳們繼續」、「下回記得中場休息時間，就不會尷尬了」。

(中時電子報)