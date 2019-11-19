湖南有名村委主任日前參加應酬時中途離開，結果是跑去辦公室跟村裡的女幹部「辦事」，正當兩人發生關係打得火熱時，朱姓主任突然出現身體不適送醫不治身亡。

綜合陸媒報導，警方接獲民眾報警稱「自己的岳父死亡」，經現場勘驗調查後，警方發現死者是汝城縣盧陽鎮新井村的一名代理村委會主任，他死前正與一名女性幹部在辦公室內發生性關係，他是在這段期間身體出現異狀而死亡，警方已經排除他殺可能，相關詳細情況還在進一步調查中。

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(中時電子報)