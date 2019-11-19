應酬中離場…主任帶女幹部回辦公室「辦事」不幸爽死 00:012019/11/19 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 湖南有名村委主任日前參加應酬時中途離開，結果是跑去辦公室跟村裡的女幹部「辦事」，正當兩人發生關係打得火熱時，朱姓主任突然出現身體不適送醫不治身亡。 綜合陸媒報導，警方接獲民眾報警稱「自己的岳父死亡」，經現場勘驗調查後，警方發現死者是汝城縣盧陽鎮新井村的一名代理村委會主任，他死前正與一名女性幹部在辦公室內發生性關係，他是在這段期間身體出現異狀而死亡，警方已經排除他殺可能，相關詳細情況還在進一步調查中。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時電子報) #幹部 也許您會感興趣 推薦閱讀 WeWork虧損擴大逾一倍至12.5億美元 13:122019/11/14 財經 科技會報辦公室：5G第二波釋照考慮2023年 22:362019/11/14 財經 濫權動員 自食惡果 04:092019/11/15 論壇廣場 強化東南亞布局 華銀瞄準越南市場 04:092019/11/15 金融．稅務 韓競辦公布韓國瑜房產明細！呼籲蔡英文公布蔡家房產獲利 11:082019/11/15 政治 蔡英文論文又創首例！國圖十年唯一「非校方贈送」 15:562019/11/15 生活 莊瑞雄擔任蔡英文競總副總幹事 19:292019/11/15 政治 楊瓊瓔支持度60％贏洪慈庸33％ 洪：自high民調 14:062019/11/18 政治 國民黨中市黨部民調：楊瓊瓔支持度穩定領先 14:282019/11/18 政治 國有荒地改造政績挨批吹牛 林昶佐辦公室澄清 16:122019/11/18 政治 社會熱門新聞 拍照意外亂入 路人13年後變老公！一張舊照曝真的有緣分 - 社會 女大生推門約吃飯 T室友手在張開大腿間... - 社會 應酬中離場…主任帶女幹部回辦公室「辦事」不幸爽死 - 社會 一雙美腿掛床邊還傳呻吟聲 女半夜進旅館嚇傻 - 社會 高雄市政府驚傳被放炸彈 警政高層說明白 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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