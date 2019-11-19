原PO大推萬用鍋的優點，貼文立刻引發網友熱議。（圖／摘自COSTCO 好市多商品經驗老實說 FB）

美式賣場好市多商品多，是許多台灣人採買日常生活用品的好處去，更爆出許多瘋買商品。近日在網路上掀起一波氣炸鍋熱潮，不過卻友網友分享，他為了一款萬用鍋一早直奔好市多，隨後更介紹這款萬用鍋的使用心得，，隨即吸引上千名網友按讚。

一名網友在「Costco好市多商品經驗老實說」指出，「為了這款萬用鍋，今天特別衝 COSTCO ，約為早上近中午時間，內湖店就已經沒剩幾台」，原 PO 說自己買上買了一台回家。接著他分享萬用鍋的使用心得。

原PO表示，其實他本來也想買氣炸鍋，但怕氣炸鍋難清理，用久了會崩潰。他在文中列出此款萬用鍋的優點，冷凍蔬菜丟進去萬用鍋裡，只要3分鐘就完成了，「真的有感覺比起以往水煮，特別鮮甜」。他說，這鍋雖然少了手動洩壓按鈕，但是還是可以透過鍋蓋上的孔洞，自己手動洩壓。

原PO認為，甚至是做菜新手也可以很好上手，只要乖乖按照鍋子的說明指示，誰都能輕易做出一桌好菜。他更直指考量有限空間、金錢，不考慮都買的情況下，他認為萬用鍋各方面都更勝一籌。

PO文一出後，也讓許多網友熱議，表示心動想衝了，「我今天在中和店搬了一台，」、「汐止還有貨，剛去晃回來」、「我也愛萬用鍋，15分鐘煮好白飯，燉煮肉類或豆類都很軟嫩」。不過也有人表示，「兩個都有，缺一不可XD」、「很需要無煙料理」、「氣炸鍋主乾食魚肉焗烤炸物，萬用鍋多燉煮湯類滷味，一起用再簡單炒個青菜10分鐘就可開飯！」、「大同電鍋呢？」

(中時電子報)