示威者聚集尖沙咀後往理大前進，試圖營救被包圍的示威者

理工大學18日被警方包圍後，人員物資皆不得進出，困於校內的示威者缺糧缺水，並陸續有傷者與示威者向警方投降。為支援理工大學受困示威者，入夜後有多處爆發抗爭，警方施放催淚彈驅離。至晚間九時許，尖沙咀聚集人數快速增至萬人，有人發起向理大運送物資支援受困示威者，沿路推進時遭警方以催淚彈攻擊，至11時30分左右開始逮捕行動，示威者四散逃竄，但有多人被壓地制服。

聚集在九龍尖沙咀的示威者人數入夜後暴增，兵分多路前往理大營救被警方包圍的示威者。（圖／路透）

據《東網》報導，入夜後傳出理工大學內示威者因缺乏物資，後繼乏力，開始有示威者向警方投降，多處出現示威者聚集，試圖牽制警方強攻理大，尖沙咀一帶有逾千人往紅磡方向前行聲援理工大學示威者。警方水炮車及裝甲車在彌敦道來回驅散撐著雨傘的人群，以阻止他們前往理大。

尖沙咀18日晚間聚集上萬人，試圖通過警方的阻攔前往理工大學營救受困示威者。沿途牆上還用噴漆畫上往理工大學的方向。（圖／美聯社）

隨後示威者分成多條路線前進，包括麼地道及漆咸道南、加士居道及梳士巴利道等不同路線往理大方向推進，沿路遭警方再施放多枚催淚彈，部份帶著汽油彈的示威者攻擊警方，警方另以橡膠子彈回擊，警員還一度亮出裝備實彈的AR15自動步槍警告投丟汽油彈的示威者。

深夜10時後又有大批防暴警沿紅磡繞道往尖沙咀方向試圖截堵行進人群，沿途施放多枚催淚彈，橋上示威者紛紛後退。警方與示威持整晚相互出現汽油彈與催淚彈攻擊。到接近午夜時分，大批防暴警在油麻地彌敦道衝前展開拘捕行動，示威者四散逃走，多人被撳地制服。

從尖沙咀出發的示威者似有計劃前往理大，據網路訊息稱，網民呼籲集結大量人數前往理大，除了運送物資之外，也準備以大量的人數吸引警力，以製造缺口讓受困於理大內部的示威者得以逃脫出警方的包圍圈，至於是否會遭警方截堵，計劃是否能成功，還得看凌晨後的情勢發展。

(中時電子報)