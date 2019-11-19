TRASH樂團第三波主打〈希望你回來〉，是主唱阿夜寫給過逝將近一年父親安迪的歌曲，阿夜創作當時坐在父親的房間裡面，僅花15分鐘便完成歌詞，旋律結合弦樂元素，前後歷時3個月製作，是TRASH成軍10年製作陣容最龐大的一首歌，MV更請來「金鐘影帝」屈中恆飾演年邁且愛女心切的老父親。

拍攝時，屈中恆深刻的演技不但感動在場所有工作人員，更讓TRASH當場眼眶泛淚，令他們忍不住想起自己深愛的家人。提到屈中恆特別跨刀，吉他手頤原：「剛得知時很興奮，因為從小就是看屈哥的戲長大，尤其是他在《運轉手之戀》的演出讓我印象非常深刻！」鼓手金魁剛則分享：「過去我們沒機會遇到屈哥，我印象最深刻的是他對我們這些晚輩完全沒有任何架子！」

屈中恆完成拍攝後表示：「在演出的時候想的都是自己的父親，很開心我的父親今年92歲了還是健在，拍攝時一直想著他，希望能趕快回去看看他，相信大家到時看到這MV的時候也是一樣的心情。」此外，他也笑說：「很久沒聽搖滾了，剛剛聽了你們的歌又讓我重新燃起了搖滾魂。」一席話讓TRASH感到受寵若驚，而MV拍攝成果也讓主唱阿夜和吉他手頤原表示：「一看完MV又忍不住爆哭一次！」TRASH將於12月8日舉辦「Never Die」新歌演唱會。

屈中恆（左）為TRASH樂團跨刀拍MV。（華納提供）

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