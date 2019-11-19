炎亞綸將20日歡慶34歲生日，他17日在北京提前辦生日會，與千位粉絲齊聚慶生，他在現場清唱多首飛輪海時期〈孤獨摩天輪〉、〈夏雪〉等歌曲，還調侃當時團體唱的很多歌曲都很難，直呼：「當時大家怎麼做到的！」又說：「當時四個人剛出道不會拍mv，甚至連拍對嘴都看得出來很用力不自然。」回首青澀時期模樣，炎亞綸坦言，「動作都很僵很好笑。」

而他也是第一次在北京舉辦生日會，一連演唱10首主演戲劇主題曲，包括Tank〈給我你的愛〉以及飛輪海〈誤會〉與他自己近期新單曲〈最久的瞬間〉、〈我要飛翔〉等，對於歌單設計，炎亞綸透露，今年參與《演員請就位》節目體悟良多，他被國際名導陳凱歌選中晉級次輪，接下來將有更多精湛的演出，因此歌單上從自己演藝圈的第一部主演的戲劇作品《終極一班》開始，到現在15年間的作品，盼自己每一年都能持續帶給觀眾好作品。

(中時 )