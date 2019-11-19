AKB48 Team TP 日前在「77 O MY GOD」文創中心，舉辦11月團員生日會，這次的五位壽星為林易沄、藤井麻由、鄭妤葳、周佳郁、王逸嘉。在生日會上除了和粉絲玩遊戲互動，林易沄自爆因為很愛吃東西但是又怕變胖，「在生日會上有問大家我的生日蛋糕能吃多少，結果粉絲們都回應只能吃一小口，粉絲們好像跟我一樣都很擔心我變胖時時提醒我，幫我監控體重。」藤井麻由在玩舞蹈遊戲的時侯 突然被成員叫跳solo，還第一次穿著禮服跟高跟鞋跳熱舞，讓粉絲見識熱情的一面。

林易沄許願：「希望能夠考到汽機車駕照，之前在練習騎機車時因為失去平衡差點撞到牆壁，所以希望長了一歲後，可以克服差點撞牆的陰影，成功考到駕照。」周佳郁說：「目前作過最瘋狂的事應該就是半工半讀，三餐吃吐司存了一大筆錢，清晨排隊買周邊就為了見上偶像一面！今年我許了一個很大膽的願望，自己有一天可以站上AKB48 Team TP 的Ｃ位，給自己更多的希望、更多前進的動力！」

今年即將接近尾聲，對AKB48 Team TP是滿滿收穫的一年，團員王逸嘉說：「18歲是人生很重要的里程碑，累積了很多舞台經驗，覺得在台上表演，把歡樂帶給大家真的是一件很開心的事！甚至在十月也登上了小巨蛋，希望今年登上玉山，當作我的成年禮！」日籍團員藤井麻由分享來台灣3年也慢慢習慣在臺灣的生活，「這次生日有團員說要準備刮鬍泡砸派幫我慶生，自己大吃一驚，覺得台灣的文化真是特別，今年要21歲了！我希望有機會能上更多綜藝節目分享自己的唱歌跳舞的才華。」

(中時 )