何超儀在今年下半馬不停蹄開展電影事業之餘，仍不忘音樂舞台，再次與香港極富盛名的實驗劇場界翹楚「進念．二十面體」合作，帶領Josie & The Uni Boys搖滾樂團成員們參與聲光效果皆達世界級水準的音樂劇場《建築城市》演出。在《建築城市》的舞台上，何超儀悠然展現不只是主唱、歌手，更是演員，擁有藝術家性格的她並非是第一次演舞台劇，只見她在舞台上很放鬆、做自己。

對她來說從這部舞台劇中她最懷念起家鄉八、九〇年代的彌敦道，「那時候到處都是霓虹燈，那些招牌好漂亮。當時的香港充滿很多地方都買不到的CD、聽不到的音樂、看不到的畫家，當時我們都是第一個聽到、看到、買到的！令人懷念。」

聊起跨界舞台劇、當攝影策展人之後，又要忙什麼？何超儀興奮地表示12月將要參與由Beyond吉他手黃貫中領軍的六大搖滾樂團的澳門演唱會，屆時將重新搖滾大合唱詮釋經典金曲〈海闊天空〉，以震撼的方式向Beyond致敬。

(中時 )