大多數的人買衣服時會先試穿大小合不合身，但卻也人到試衣間是在「幹別件事」。一名工作是服飾店的網友分享她看到高中小情侶進了同一間試衣間，從門縫下看見「光影變化」，揭穿他們忙著啪啪啪「激戰」。然後這名店員說她出手了一招，成功讓小情侶丟臉地走出試衣間。 PO文一出後，立刻引起許多網友起哄。

原PO在網路論壇「Dcard」指出，某日她在試衣間外站崗時，看到一對高中小情侶拿著一件衣服走進同一間試衣間，然後她就看見了門縫下開始有了「光影變化」，顯然是正在試衣間內「激戰」的樣子。

原 PO 指出，接著她靜待幾秒，再用盡生命猛烈的敲門，同時用語氣溫和的告知，「試衣間只能一位客人使用喔！」因為這一句話，使得小情侶最後超糗的在店內所有人的目光中離開，而衣間內 3 面鏡牆，都被弄髒了。

此外，原PO也加碼傳授「試衣間%%基本常識」，她建議最好拿很多件衣服、選擇鏡子越少越好的試衣間、無門縫、自備清潔用具（酒精、試擦布），最重要的一點是「沒有員工」，不過她也提醒，就算員工不在試衣間站崗，也會在遠處看著。

貼文一出，吸引許多網友回應「現在高中生都這麼敢啊…」、「好噁 到底這麼丟臉的事怎麼敢做，店內這麼多人欸」、「試衣間也可以！？有這麼缺嗎」、「真假！只能一個人用？」、「我叫男友陪我一起進去試衣間，目的是要他幫我看衣服適不適合欸」。

(中時電子報)