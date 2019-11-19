肇事車上堆滿雜物，還散發惡臭。（黃世麒攝）

肇事駕駛的親人（左）聞訊趕到現場關心，員警向她說明相關處理情形。（黃世麒攝）

台北市環河北路二段19日凌晨3時許發生一起車禍意外，1名老婦人駕車由南往北方向行駛，疑似精神不濟撞上停放路旁汽車後側翻，老婦一度受困車內；警消獲報到場將她救出，所幸除受到驚嚇外並無大礙。現場共3部車輛遭波及，員警將通知車主處理，肇事原因及財損仍在釐清調查中。

(中時 )