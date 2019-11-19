疑精神不濟自撞翻車 波及3車幸無人傷 05:432019/11/19 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 肇事車輛側翻。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 肇事車上堆滿雜物，還散發惡臭。（黃世麒攝） 肇事駕駛的親人（左）聞訊趕到現場關心，員警向她說明相關處理情形。（黃世麒攝） 台北市環河北路二段19日凌晨3時許發生一起車禍意外，1名老婦人駕車由南往北方向行駛，疑似精神不濟撞上停放路旁汽車後側翻，老婦一度受困車內；警消獲報到場將她救出，所幸除受到驚嚇外並無大礙。現場共3部車輛遭波及，員警將通知車主處理，肇事原因及財損仍在釐清調查中。 (中時 ) #精神 #現場 #車輛 #員警 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 是工務所也是美術館！「工家美術館」15日開幕 08:342019/11/15 財經 安南醫院精神科醫師唐心北疑心肌梗塞猝死 女兒借父臉書發死訊震驚親友 00:192019/11/17 社會 乘聯會：減稅效應 陸車市明年好轉 04:092019/11/17 全球財經 南迴台9戊線區間測速40 元旦上路 04:102019/11/17 地方新聞 解禁汽車限購 北上恐陷車龍圍城 04:102019/11/18 話題觀察 救經濟堵交通 考驗利弊拿捏智慧 04:102019/11/18 話題觀察 全球汽車產業洗牌 台灣車電機會來了 04:102019/11/18 產業特刊 行競一小步 台灣電動車一大步 04:102019/11/18 產業特刊 陸車企破產 青年汽車董事長龐青年列失信名單 11:162019/11/18 財經 三類長照車輛免貨物稅延長 有譜 04:102019/11/19 金融．稅務 社會熱門新聞 應酬中離場…主任帶女幹部回辦公室「辦事」不幸爽死 - 社會 女大生推門約吃飯 T室友手在張開大腿間... - 社會 一雙美腿掛床邊還傳呻吟聲 女半夜進旅館嚇傻 - 社會 拍照意外亂入 路人13年後變老公！一張舊照曝真的有緣分 - 社會 熱褲妹捷運修單車 軟Q彎腰蜜桃臀大放送 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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