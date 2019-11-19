好險有先發現！一名男子在臉書社團抱怨差點出大事。原來是他日前買了一台中古車，沒想到竟然在車上挖出一張前車主留下的汽車旅館 （摩鐵）早餐券，讓他嚇出一身冷汗，直呼「差點被害死…」。
原 PO 在臉書社團「爆廢公社」中發文寫道，「買車真的要好好檢查，今天差點被前車主的這張害死」，只見他坐在車裡秀出一張汽車旅館的早餐券，細看卷上面的時間為去年 10 月 29 日。
這張餐券是前車主留下的，還藏在車上的某個角落，原PO的發文中都在暗示，要是這張摩鐵的早餐券被老婆或女友發現就 GG 了，他會跳到黃河也洗不清。
PO文一出，立刻逗樂許多網友，許多人紛紛吐槽「賣假喔」、「少來了，根本是你自己的吧？」、「不要以為這招就可脫罪」。還有人卻感謝原PO，表示自己要把這一招學起來，「原來可以拿買中古車來當藉口！不說了，我先去檢查一下車了」、「買二手車的好處，可以把一切過錯推給前車主」、「沒事兒～偷吃推給前車主就好了」。
(中時電子報)
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