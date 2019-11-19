四十二歲的范曉萱，近期因飾演Netflix劇集《罪夢者》中的「白蘭」一角受到矚目。她演出了白蘭的貴氣、霸氣與優雅，並在劇中與小她十二歲的王柏傑組成CP，表現令人驚豔。但據悉，范曉萱對角色與劇情有許多要求，眉角多到讓導演陳映蓉一度想「翻桌」！

范曉萱和王柏傑在《罪夢者》中有一場充滿風情的床戲，被網友稱為劇中「最A的存在」，對范曉萱來說，這是她第一次碰到如此大尺度的戲，因此拍攝前她曾向導演陳映蓉提出質疑：「真的需要這場戲？」還一再確認這場床戲中，角色的動機到底是愛、發洩，還是另有理由？

為了這場戲，陳映蓉特地找王柏傑一起討論，但當時王柏傑和范曉萱根本不認識，而且一開始劇本只有台詞和一個形容床戲姿勢的三角形，加上陳映蓉總是用抽象的方式描述情節，讓場面非常難為情。王柏傑透露：「一個我小時候在電視上看到的人，就在面前出現，我卻要和她（范曉萱）大聊床戲細節，現在想起來，那時的尷尬還是無法抹滅。」「片中要全裸讓我很緊張，但也只能相信導演。」

而范曉萱的磨人功力，也令陳映蓉和王柏傑超級緊張。床戲拍攝當天全面清場，似乎因為事前溝通地非常詳細，范曉萱順利放下矜持、打開心防，成功地完成這場床戲。范曉萱事後坦承：「其實是導演不斷地告訴我『妳做得到！』我才建立信心的。而且拍完後覺得，原來床戲可能比很多戲還好拍。」

范曉萱十四歲時因拍攝口香糖廣告出道，十七歲主演的第一部電影《非常偵探》，就和張學友與周海媚合作，之後推出專輯《小魔女的魔法書》，立即紅遍全亞洲。

只是，范曉萱沒有在這段輝煌的歷史中累積出自信，反而拚命想轉型。求好心切的她，曾因個人專輯《絕世名伶》叫好不叫座而憂鬱上身，一度嚴重到差點失聰。不過，鍥而不捨的范曉萱，仍然組了「100%樂團」持續創作音樂，讓她繼小魔女時期後，睽違十年再度獲得金曲獎的肯定。

范曉萱以最喜愛的音樂事業重拾信心後，返回大銀幕演出《龍門飛甲》、《聽風者》、《驚天破》等片，還與周迅因合作《聽風者》而成為結拜姐妹，前陣子更和大小S、阿雅等姊妹淘參加大陸綜藝節目《我們是真正的朋友》，這些工作與生活經驗帶來的養分，讓她演活了一個傲氣、不動聲色而心懷城府的白蘭，不僅受到《罪夢者》導演陳映蓉的稱讚，也帶給所有人很大的驚喜。

有趣的是，過去范曉萱有一首大家熟悉的〈健康歌〉，在該曲ＭＶ裡飾演她爺爺的郭子乾，這次也參與演出《罪夢者》。當范曉萱被問到，有沒有可能和郭子乾再跳上一段〈健康歌〉，努力轉型且已屆輕熟女年紀的她，直接了當地回絕：「不可能！」

郭子乾（右）當年在范曉萱〈健康歌〉MV中飾演她的爺爺，事隔23年，兩人也一起演出《罪夢者》。（圖／翻攝自You Tube）

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(中時電子報)