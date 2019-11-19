前女團「Dream Girls」的韓籍成員宋米秦，2015年嫁作台灣媳婦後，經常和老公陳鎧文逛大賣場曬恩愛。11月3日，本刊再度直擊她拖夫帶女，現身台北市內湖的高檔肉品賣場，體貼的老公全程展現暖男本色，一家三口連日常購物都幸福滿滿。

雖然只化著淡妝、頭綁咖啡色髮帶，身穿白色洋裝的宋米秦仍掩不住明星光環，本刊直擊，11月3日禮拜天下午4點49分，她推著一台要價4萬8千元的荷蘭名牌嬰兒推車，和身穿白色T恤、灰褲和運動鞋的老公陳鎧文，一起遛著一歲兩個月大的可愛女兒Ellie，一家三口還悠閒地逛進台北市內湖一家知名牛肉賣場。嬰兒推車上掛著一個價值13萬元的香奈兒珊瑚粉色化妝包，也相當吸睛。

採買完所需物資後，陳鎧文當起挑夫，提著大包的戰利品走在前方，打扮時尚的宋米秦則推著寶貝女兒緊跟在後。陳鎧文走著走著，不忘回頭關心家人，發現老婆沒跟上，立刻放慢腳步，走在前世與今世情人的身旁，十分貼心。

隨後一家三口走出賣場取車，在陳鎧文迅速卸下裝備的同時，宋米秦則抱著女兒準備上車，老公見狀，立刻一個箭步幫忙開車門，夫妻倆默契滿分。當妻小上車安頓好之後，陳鎧文才又回到路邊，把重達10多公斤的嬰兒車放進後車廂，一切收拾妥當後便開車離去。

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(中時電子報)