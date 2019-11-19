隨著3組正副總統人選底定，大選賭盤也已經就位，司法單位為避免賭盤影響選情，展開強力查緝。（圖／繪圖組）

距離2020年的總統大選僅剩不到2個月，除了各組正副總統搭檔陸續就位，各黨立委參選人、不分區立委名單也一一曝光。就在全台切換到「選舉模式」的同時，選舉賭盤也悄悄啟動，國安單位正密切觀察中。

一名大組頭向本刊透露，總統大選賭盤早在7、8月間就啟動，賭局當然以蔡英文和韓國瑜為標的，目前賭盤多為蔡英文「讓」韓國瑜30萬票。值得注意的是，去年高雄市長選戰中，一名媒體大亨「搏歹筊」不服輸，最後賭客空歡喜一場，今年這名大亨欲捲土重來，警方已密切注意。這種不勞而獲的行徑應戒之、慎之！

刑事局上周在中部破獲一個地下簽賭集團，揪出三處機房，一共逮捕十八名嫌犯。警方懷疑該簽賭集團在境外虛設公司，一年來經手的投注賭資，才會高達新台幣一百四十多億元，不排除背後有境外資金投入。緊接著，調查局又偵破彭嫌為首的兩岸地下匯兌案，彭嫌返台時，在機場當場被捕。有知情人士透露，距離大選愈來愈近，檢、警、調針對查緝地下簽賭與非法匯兌集團，持續加強力道，就是為了防止境外資金透過選舉賭盤，影響大選結果。據估計，目前投入總統及立委選舉的賭注金額已破新台幣百億以上；根據過去的紀錄，最後涉入的金額更可能高達300億以上。

名嘴「流氓牧師」陳汶濱（濱哥）也告訴本刊記者，針對總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜的賭盤，早在兩人正式出線之前就已啟動，每筆金額從數十萬元到數百萬元不等，企圖干擾總統選舉。

「有人花了一大筆錢下注某一方，這消息必然會流傳出去，其他賭客看到有人敢下重注，就會相信對方一定有所本，跟著一起下注。」濱哥進一步分析指出，「一旦下了注，當然不會和錢過不去，不僅自己會投票支持，也會大力向親朋好友拉票，接著就會牽動選舉結果。」

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(中時電子報)