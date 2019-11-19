重磅消息！朱立倫願接韓競總主委 07:112019/11/19 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜(左)、前新北市長朱立倫(右)（圖／取自朱立倫臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於是否接任國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委一事，前新北市長朱立倫表示他和韓一直有共識，不會計較個人位置，會尊重韓的選戰安排。不過就在今天，據媒體報導，在黨主席吳敦義堅拒出任後，朱立倫終於鬆口願意在這個艱難時刻，接下競總主委一職，全力為國民黨和韓國瑜穩住選情。 據《聯合報》報導，懸缺已久的韓國瑜全國競選總部主委一職，在吳敦義只願擔任榮譽主委，並堅拒情況下，朱立倫為穩住選情，終於鬆口答應接任。無疑為國民黨的選戰注下一劑強心針！ (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #朱立倫 #韓國瑜競辦主委 #吳敦義 也許您會感興趣 推薦閱讀 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 謝龍介爆大選後選黨主席 修黨章讓總統可兼黨主席 22:242019/11/15 政治 拚了 謝龍介驚爆選後 參選黨主席 04:102019/11/16 政治要聞 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 林飛帆：支持民進黨是批判民進黨 19:422019/11/16 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友超驚訝！ - 政治 沈富雄預測總統大選將有驚人變化？網友傻眼！ - 政治 市議員驚爆：郝龍斌被吳敦義擺一道！ - 政治 最新民調 韓國瑜蔡英文和不分區差距 驚呆綠營 - 政治 - 旺報 蔡英文為何民調高？洛杉基分析四大族群後...恍然大悟 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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