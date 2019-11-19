對於是否接任國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委一事，前新北市長朱立倫表示他和韓一直有共識，不會計較個人位置，會尊重韓的選戰安排。不過就在今天，據媒體報導，在黨主席吳敦義堅拒出任後，朱立倫終於鬆口願意在這個艱難時刻，接下競總主委一職，全力為國民黨和韓國瑜穩住選情。

據《聯合報》報導，懸缺已久的韓國瑜全國競選總部主委一職，在吳敦義只願擔任榮譽主委，並堅拒情況下，朱立倫為穩住選情，終於鬆口答應接任。無疑為國民黨的選戰注下一劑強心針！

(中時電子報)