MiLB》雙城新秀猝逝 年僅23歲 07:302019/11/19 中時電子報 盧品青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雙城小聯盟新秀卡斯提洛18日去世。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雙城小聯盟發生悲劇，23歲的內野手卡斯提洛(Ryan Costello)本周一死於紐西蘭的飯店。卡斯提洛季外參加澳洲職棒(從11月打到隔年2月)奧克蘭鱷蜥隊，星期三就是開幕戰，但他還未出賽就猝逝，鱷蜥球團對卡斯提洛的家人與雙城隊致上深沉的哀痛。 卡斯提洛在睡夢中去世，初步診斷是無疾而終，也就是自然死亡，同時震驚兩國的職棒球隊，雙城球團隨後也公開致哀。 (中時電子報) #卡斯提洛 #雙城 #澳洲職棒 #大聯盟 也許您會感興趣 推薦閱讀 北美館展小說 看見雙城共通點 04:102019/11/16 藝文副刊 鄭怡出道40年首辦大型個唱 23歲兒驚喜現身合唱 23:132019/11/16 娛樂 專家傳真－球員是不是所屬球團之員工？ 從許皓程案談起 04:102019/11/18 產業特刊 體育熱門新聞 NBA》暴龍不給3人冠軍戒 林書豪穩拿 - 體育 MiLB》雙城新秀猝逝 年僅23歲 - 體育 12強》換不換吳昇峰是結果論 高俊雄大讚洪總 - 體育 小戴兒時萌照曝光 拍照有這習慣 - 體育 MLB》總冠軍蒙塵 太空人曾下令作弊 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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