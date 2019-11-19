雙城小聯盟發生悲劇，23歲的內野手卡斯提洛(Ryan Costello)本周一死於紐西蘭的飯店。卡斯提洛季外參加澳洲職棒(從11月打到隔年2月)奧克蘭鱷蜥隊，星期三就是開幕戰，但他還未出賽就猝逝，鱷蜥球團對卡斯提洛的家人與雙城隊致上深沉的哀痛。

卡斯提洛在睡夢中去世，初步診斷是無疾而終，也就是自然死亡，同時震驚兩國的職棒球隊，雙城球團隨後也公開致哀。

(中時電子報)