PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨黨主席吳敦義因不分區立委名單遭各界砲轟，多位黨內同志更直接對吳開嗆，「逼宮」說甚囂塵上。網友直言，吳的人格特質黨主席已是極限，幕後操盤能力遠勝台前魅力，應知所進退將黨權交給「新太陽」；否則連黨內小輩都敢直接對他大小聲，顯見其威信盡失、政治生命將盡。

網友在PTT論壇發文《吳敦義政治生命差不多了》，寫道：「吳敦義這個人，給他的評價就是謹小慎微，權謀在組織上往上爬技能樹點滿的人，但完全沒有作為一個政黨領導人的基本認知與格局。作為他，能做到最好的就是身為黨主席而無法獲得初選提名，就該知所進退。因為新太陽已經出現，是好是壞都應該交出黨權給新太陽，自己完全退居幕後操盤。」

話鋒一轉，發文網友痛批，吳敦義身為黨主席卻將自己排在不分區第八名，這簡直令各界看傻眼！在權力體制下排名的敏感和其重要？排第一代表的是「絕對領導權」，而吳竟自排第八，顯見此人性格中「組織層中的小聰明」，不但謹小慎微又自作聰明，把自己排第八自以為謙退、無私、大公、委屈，還不斷吶喊：「我黨主席不選總統，還排到第八，有這麼委屈的黨主席嗎？」自導自演卻讓人看破手腳，更赤裸裸告訴社會與對岸：「我繼無能又無權，還一點人氣都沒有。」

綜觀以上，該網友直言：「難怪黨內，年輕一輩都直接對他大小聲，每一個人都看出吳敦義明年就得滾蛋！國民黨這種黨主席權威、威信、大人做主的傳統被吳敦義破壞殆盡。吳敦義可以說是一個名留青史的黨主席，歷史上從來沒有這麼爛、人人喊打的黨主席。」

(中時電子報)