針對民眾請願建議與台灣建立外交關係，德國官員回應時重申一個中國政策，不過強調德國在經濟、文化等領域與台灣保持密切關係。

德國民眾克羅茲堡（Michael Kreuzberg）向國會提出請願，呼籲國會通過決議，要求政府與中華民國（台灣）建立正式的外交關係。連署人數已在上月通過立案門檻，德國國會將在12月9日召開公聽會，邀請外交部官員列席說明。

德國外交部發言人柏格（Christofer Burger）今天在例行記者會表示，德國1972年與中華人民共和國建立外交關係後，在一個中國政策的框架下，承認中華人民共和國為中國唯一的主權國家，德國的對台政策沒有任何改變。

不過，柏格表示，在一中政策的框架下，只要不涉及外交承認台灣為主權獨立國家，德國在經濟、文化、教育、學術、研究等領域仍與台灣保持密切關係。

柏格強調，只要不限定主權國家才能成為會員，德國支持台灣實質參與國際性的論壇。（

(中央社)