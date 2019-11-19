國民黨總統參選人韓國瑜的民調仍持續落後尋求連任的總統蔡英文，隨著選戰進入倒數，外界都在關注韓最終是否能逆轉戰局。韓國瑜競辦策略小組、前立委謝國樑指出，「韓國瑜的支持者慢慢趨向隱性」，他走訪地方接觸後才發現挺韓的人原來非常多，將成勝選契機。

韓國瑜昨晚在北市為黨籍立委蔣萬安站台時，痛批民進黨執政3年半吃香喝辣、貪汙腐敗，完全失去民心，選舉到了靠迷幻藥麻醉自己，靠冷冰冰民調，以為得民調得天下，但「得民心才是真正的天下！」韓呼籲大家讓國民黨總統贏、國民黨提名立委過半。據《中評社》報導，謝國樑到地方探詢民意，發現很多民眾對韓幾乎全力相挺，並盼望熱度能延續到明年大選。

謝國樑指出，韓國瑜與蔡英文的差距，應該只在3%至5%之間，其中最關鍵原因在於韓國瑜的支持者慢慢趨向隱性。他提及，他走訪地方，發現有很多民眾都對韓很熱情，幾乎全力相挺，因此韓競選總部在選戰策略上，應強化韓的優點與政見，並將對手缺失凸顯出來。

去年九合一選舉，韓國瑜將高雄市綠地變藍天，且中彰投是國民黨執政，謝國樑盼熱度能持續到明年大選。

(中時電子報)