市面上許多養生的人偏好吃五穀雜糧的饅頭和米飯，認為這樣比較健康。不過，根據中醫師表示，並不是所有人都適合吃五穀雜糧養生，消化系統不好的人、腎臟病患者以及患有腸胃疾病的人，吃錯反而傷身。

不少業者為了讓五穀雜糧的口感更好，都會添加糖、油等添加物，反而更不健康，因此建議夠買之前要確認營養價值表，選擇添加物少的產品。此外，據《HEHO》報導，中醫師彭溫雅表示，雜糧比精緻穀物更營養，含有大量的膳食纖維和維生素等植物化學物，但不是所有人都適合吃，以下幾種人就不推薦。

1.消化系統不好的人：消化系統不好的人也不太適合吃五穀雜糧，因為五穀雜糧中含有大量的膳食纖維，容易對消化系統造成負擔，過量攝取反而引起身體不適。

2.腎臟病患者：五穀雜糧中的蛋白質、鉀和磷的含量都偏高，如果把它當主食吃，可能讓腎臟病患者體內的鉀和磷飆高，進而影響腎臟功能，導致身體不適。

3. 腸胃疾病患者：有腸胃疾病的患者，像是胃酸過多、胃潰瘍的人，應少吃五穀雜糧，因為豆類容易使人脹氣，而紫米或黑米等也容易傷胃氣。

此外，糖尿病患者若是結合患有腎臟疾病，也不應攝取過量的五穀雜糧，因為可能會導致身體不適。

(中時電子報)