陸媒《人民日報》19日發表題為〈外部勢力干預香港事務的企圖註定失敗〉的評論員文章指出，「香港是大陸的香港，香港事務是大陸的內政，不容任何外部勢力橫加干涉」，這是大陸堅定不移的立場。

文章指出，在巴西出席金磚國家領導人第十一次會晤時，大陸國家主席習近平就當前香港局勢發表重要講話，指出大陸政府反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。這是對香港激進暴亂分子及其幕後支持勢力發出的嚴厲警告，體現了中共中央堅決反對和挫敗內外勢力圖謀干預、搞亂香港的堅定決心。

評論員稱，一些西方政客和媒體罔顧事實、顛倒黑白、是非不分，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本準則，公然為激進暴力分子和分裂勢力撐腰打氣，公然插手香港事務企圖對陸施壓，這是對大陸內政的粗暴干涉，充分暴露了他們搞亂香港、牽制大陸發展的險惡用心。

文章表示，在香港持續發生的激進暴力犯罪行為中，一些外部勢力扮演著極不光彩的角色。他們把肆意縱火、打砸商鋪、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，他們對特區政府依法施政和中央政府對港政策指手畫腳，對「一國兩制」進行別有用心的抹黑、信口雌黃的指責，甚至公然要以國內法方式為香港反對派和激進勢力從事「反中亂港」活動提供保護傘，把香港作為牽制和遏制大陸發展的新籌碼。

評論員認為，這些外部勢力的種種表演，不僅暴露了他們在人權、民主問題上的極端虛偽，更讓包括香港同胞在內的全體中國人民看清了他們「反中亂港」的真實面目。他們的險惡用心不會得逞，大陸政府絕不會任由外部勢力在香港為所欲為。

文章強調，暴力犯罪不僅是危害香港社會的「病毒」，也是禍害全人類的公敵。越來越多國家通過官方聲明、照會及公開表態等方式，表示支持「一國兩制」，反對外部勢力干涉大陸內政，破壞香港繁榮、穩定，希望香港恢復穩定和秩序。

文章奉勸，那些為暴力違法行為張目，為「反中亂港」分子站台的西方政客，盡快改變其錯誤做法，停止火上澆油、推波助瀾的無恥行為，否則只會在國際社會引起更加強烈的反感，最終也必將遭到暴力的反噬而貽害自身。

(中時 )