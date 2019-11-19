林志玲和老公AKIRA 上周日在台南舉辦世紀婚禮，婚禮儀式上甜蜜模樣羨煞眾人， 此外好友小S現身也掀起不小騷動，據悉After Party時，她趁林志玲和AKIRA共舞時闖入，當下AKIRA不按牌理出牌把她扣進懷裡，嚇得她大喊「我結婚了」，不過小S事後表示當天喝茫，不記得有這件事。

當晚After Party時，林志玲和AKIRA在賓客面前火辣熱舞，甚至還幫老公解開扣子，讓全場氣氛嗨到最高點，當時小S更在旁鼓譟：「快一點把他衣服脫掉」，原本AKIRA還很配合，但似乎過於害羞又把衣服穿回去，這讓小S看不下去衝上去脫掉AKIRA的襯衫，未料AKIRA竟「反擊」把小S摟進懷裡，嚇得小S直呼已經結婚了，但驚嚇之餘仍繼續和AKIRA共舞，未料AKIRA再出招，跳到一半時拉著她的手不斷轉圈圈，讓她嚇得又逃回老公身邊，不會事後被問及當時心情，小S似乎當時喝茫已經斷片，直呼：「不記得我有被AKIRA抱耶」。

小S夫妻與林志玲夫妻開心合影。（圖／小S臉書）

當天小S也不改搞笑風格，表示：「我跟志玲交惡15年，今天她還過來跟我說，是不是和好了，我說當然不然怎麼會被邀請」，林志玲也回應：「妳對我來說太重要了，我能有現在都是因為妳」，可見兩人友誼依舊深厚。

(中時電子報)