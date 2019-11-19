國民黨總統候選人韓國瑜在昨天正式登記參選，登記後的維安工作將由國安局接手，高雄市警局所指派的隨扈將結束這段時間來保護韓國瑜的工作，韓也在交接時與他們每人相擁，想起幾個月來與韓國瑜相處的點點滴滴，隨扈個個都紅了眼眶，畫面令人動容。

資深媒體人黃暐瀚表示，這個畫面他翻遍台灣民主化以來的各場選舉，從來沒看過！這群隨扈打從韓國瑜的土地傾聽之旅開始就與韓一起上山下海、南來北往，都與韓國瑜有革命情感了！如今要告別，又見韓國瑜如此重情義，每個都不禁哽咽，而這個畫面也顯示，韓國瑜他在乎的不是那冷冰冰的民調數字，而是真真正正的「人心」！

連對韓國瑜最尖酸刻薄的PTT網友看了這畫面，也不禁動容：「害我也掉了眼淚」、「韓國瑜有情有義，從貼身隨扈的表情就知道」、「情和義，值千金」、「蔡英文做不到這樣」、「剛起床醒醒看到還差點流男兒淚」、「韓總統，三票挺到底」、「真的，那個政治人物真的在乎過？」

(中時電子報)