中國短影音平台TikTok（抖音）被控外洩個資，遭美國調查。華爾街日報報導，TikTok員工與顧問建議公司高層，以擴大東南亞營運等方式淡化中國品牌形象，期盼化解危機。

過去一年，TikTok下載次數逾7.5億次，在美國影響力不斷加深。多位國會議員近期對TikTok疑似審查內容、蒐集美國用戶資料表達關切，促使美國外來投資審查委員會（CFIUS）調查TikTok母企業北京字節跳動科技有限公司（簡稱字節跳動）兩年前收購美國社群媒體業者Musical.ly一案。

報導引述知情人士說法指出，TikTok為維持成長動能，有意撕下中國品牌標籤。探討中的構想包括在東南亞擴大營運，可能選定新加坡，以利公司高層和中國保持距離、在美國重新打造品牌。

此外，TikTok已減少顯示源自中國的內容，極盡所能降低美國用戶聯想到中國的機會。

隨著人氣竄升，TikTok身價水漲船高，估值已達750億美元，成為全球最有價值新創公司之一。知情人士透露，軟體銀行（SoftBank）等字節跳動投資人期盼明年首次公開募股（IPO），將美國成長視為達成目標的關鍵，亟欲淡化TikTok的中資背景。

不過，字節跳動部分投資人坦言，讓TikTok與中國劃清界線恐怕很難，討論中的構想成功機率極低。

字節跳動發言人表示，IPO並非公司焦點所在，將TikTok總部遷往新加坡不在考慮事項中，公司內部也沒有討論變更TikTok品牌名稱。發言人說，由於上傳影片的是用戶，並非TikTok，字節跳動無從決定TikTok上面有多少來自中國的內容。

2017年11月，字節跳動以約10億美元收購Musical.ly，當時承諾保有Musical.ly獨立性。但去年8月，字節跳動將Musical.ly併入TikTok，TikTok自此暴紅。

TikTok國際版本沒有在中國大陸推出，字節跳動為中國用戶開發的類似程式名為抖音。

在美中貿易戰與科技競爭白熱化的背景下，TikTok成為少數打進西方主流市場的中國社群媒體公司。但美國政壇部分人士將TikTok視為威脅，懷疑字節跳動可能屈服於北京當局要求，將蒐集到的美國用戶個資暗中傳輸到中國的伺服器。

為減輕美國疑慮，協助創辦Musical.ly、現任TikTok負責人的朱駿上週在曼哈頓接受紐約時報訪問，堅稱TikTok沒有過濾令中國不滿的影片、沒有和中國分享用戶個資，TikTok全球用戶資料都儲存在美國維吉尼亞州，備份伺服器則在新加坡。

被問到如果中國國家主席習近平親自要求TikTok刪除特定影片或交出個資，朱駿不假思索回答：「我會拒絕他。」

朱駿說，TikTok只會為用戶使用平台掌握的數據，不會用於其他用途。

但華府是否會接受上述保證，還很難說。去年擴大CFIUS權限的法案起草人方達（Clark Fonda）表示，如果臉書（Facebook）或Instagram想設法賣給一家中國公司，肯定也會遇到相同問題，「癥結在於外界不信任中國政府，不知道他們會拿這些個資做什麼事」。

(中央社)