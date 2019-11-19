紅茶、綠茶哪個最養生？北京中醫藥大學教授、主任醫師李志剛指出，紅茶是全發酵茶，口感比綠茶更重、又有點苦，但這也是紅茶的好處，特別是冬季、脾胃虛弱的人，多喝紅茶可以有暖胃效果。

早安健康報導，李志剛指出，一般人在空腹時喝綠茶會感到胃部不舒服，因為綠茶含有茶多酚，會刺激胃，沒吃飯的情況下刺激性越強。而紅茶不僅不傷胃，對胃潰瘍患者也有益處，加上糖或牛奶，能消炎、保護胃黏膜，對治療胃潰瘍也有一定效果。但不適合放涼再喝，暖胃效果會變差，且營養含量也會降低。

李志剛表示，他常推薦患者3種紅茶做法，讓養胃效果加倍。

1.紅茶牛奶：早晚一杯可以養胃補氣、補充精氣血。

食材：紅茶3克、牛奶100克、鹽2克。

作法：將紅茶茶葉加水煮五分鐘、濾掉茶葉渣；牛奶煮至沸騰，放入紅茶，加鹽調味完成。

2.糯米紅茶：可治療脾虛便軟。

食材：紅茶2克、糯米50克。

做法：糯米洗淨放入鍋中，加500ml水，煮到糯米熟爛，放入紅茶。最後將糯米紅茶汁濾出，早晚各喝一次。

3.橘皮紅茶：覺得消化不良時，能養胃護胃。

食材：紅茶1克、橘子皮15克、紅糖25克。

做法：橘子皮加500ml水煮到沸騰。沸騰10分鐘後，倒出橘皮汁沖泡紅茶，加紅糖，每天喝一次。

(中時電子報)