來自香港的早安

「工人作家」林立青昨（18日）晚在臉書貼出一段來自香港的「早安聲」，是一位被圍在理大校園內的女生，顫抖訴說理大內的真實情況。整整11分鐘的自白，控訴香港警方將他們團團包圍，沒留一條活路，走出去就是面對10年的「暴動罪」。

林立青表示，這是2019年11月18日上午5點所收到的訊息，他拜託朋友將語音訊息做成可以放在網路上的音檔，人生中第一次用Youtube，沒想到就是為了香港。林立青更祈禱，「這不是訣別」。

以下為音檔文字：

早安啊

其實我現在在理工大學裡面

就是現在被警察團團包圍的那個地方

！...然後

就是因為警察已經說了

現在裡面的所有人都是

就是「暴動罪」

然後那「暴動罪」就是判十年

但其實，他

他們就是現在三面都包圍著

其實不是三面了，是全部都包圍著

然後，晚上的時候他們(警察)有說過

晚上的時候他們曾經說過就是

你們要現在要離開可以離開

然後可以從某一個出口走

但是那個出口有人出去...

他們（警察）就抓了50多個人

然後再放摧淚彈

就是其實他們從來沒有給過一個活路給我們

現在已經是凌晨五點

然後外面還在打(擋)

因為我朋友剛剛中了那個

就是藍色水(砲)

她中了那個藍色水和橡膠彈

所以去了那個Medical Center

然後我進去陪她

所以我就沒有出去打(擋)

然後我在想就是

能不能透過你的文字

能告訴台灣人裡面在發生什麼事情

一是我們也希望台灣多關注現在香港發生的事情

第二我也真的覺得

就是我很希望台灣人看到香港人這樣的話

你們要記得

就真的不要

不要相信中共

所以以下就是

我先...跟你說一下裡面的一些情況吧

然後你要不要寫沒關係

就看看情況嘛

就是其實現在大家都真的很累

因為從昨天晚上開始打（擋）

昨天晚上就是指前一天的晚上

然後今天早上11點又開始

11點時候是完全沒有停止過的

然後打到現在

因為警方已經說了

是裡面所有人，他們要全都...捉

不管妳是示威，還是妳在裡面做飯的

還是妳只是義工、社工，FA（急救員）

全都要，全都要捉...這樣子

然後罪名就是「暴動罪」

然後「暴動罪」就是10年

然後，現在裡面幾乎有上千人

在裡面...

有些很小的，就是可能11~12歲也有

然後年紀大的就是60~70歲也有

他們60-70歲就是守護孩子嘛

然後，我就會看到

有些年紀比較小的

因為她們真的沒有想過

就是10年會發生在自己身上

就是坐牢10年這個事情

然後她們就是拼命的在哭

然後身邊就是年紀大的在安慰她們

然後我也有一些...

我看到一個男生，他就是16歲

然後他就一直在喊

我想回家，我要出去，我好想回家

然後身邊的朋友

就兄弟，我們說手足嘛

就跟他說我們一定可以出去的，我們要堅持

然後我在Medical Center旁邊有個男生

因為很多人中了那個藍色水(砲)

而中了那麼藍色水(砲)其實很恐怖

就是全身都是發抖

然後

就是現在很多人都有低溫症了

因為她們要一直洗那個身體

她真的抖得不得了

然後她就一邊都一邊說

她就是一直抖一邊在問

「這是個什麼樣的政府？」

為什麼那麼殘酷

到底我們做錯了什麼事情

要得到這樣的懲罰

然後因為我在Medical Center

因為就是，很多人進來

但是這邊已經幾乎沒有醫生了

就是因為如果醫生留在這裡

她也是暴動罪

然後，很多人是被揹著進來

或是有些是抬進來

然後進來的時候已經

真的像是已經很嚴重

有些人要用氧氣罩

我看到她們的時候真的覺得

真的為什麼我們這樣子

就是大家為什麼要受這種苦

然後，她們中了那個藍色水砲很痛

就是先前其實是很累

但是再累大家都是真的齊上齊落

曾經有些人會說

好像有些秘道可以一個人出去，怎樣的

但是所有人都說不，我們要走一起走

要留一起留，要坐牢就一起坐

真的，然後...

因為前面不停在攻嘛

政府，就是警察一直在攻

然後每次藍色水砲車來的時候

其實水砲車，就是不管是摧淚水

就是那個沒有顏色的水，或是藍色水

都是非常恐怖的，就是妳中了之後非常刺痛這樣子

因為他加了很多

到現在還不知道是怎麼樣的

不好意思

的那個化學物質進去

但是整天下來，很多人就是看到水砲車都沒有走

就迎面過去

然後，就是扔那個

就會去扔燃燒彈，然後阻止那個車去繼續往前進

然後每次水砲車一走

我就會聽到很多人一直喊First Aid (急救員) First Aid ...

因為就很多人都受傷

然後 就看著一個人抬走

然後有些人傷的很重

因為她們就是很痛

會有些人是還在，真的是在喊「啊」「啊」

就是很痛這樣子

其實，現在這裡就是

真的是一個，戰場的感覺

然後，我看到有，就是很多人就是

她哪怕是，就是其實整天已經中了三次藍色水(砲)

就是中了洗完，休息半小時她就說

「我要再出去」

對啊...我不知道怎麼講這種感覺

然後剛剛我有看到一個男生進來

然後他也是中了藍色水(砲)

他剛洗完身，他雙腿都是在抖

一直在抖的很厲害

好像他的膝、還是腿、中了橡膠彈

還是什麼我不知道

然後他一直在抖，但是他就一直在哭

他哭的很厲害，他就還在說「我要出去（擋）」

「我要出去，我好想出去」

他說「但是我的雙腿不行，我走不了」

大家都跟他說「沒關係，你先休息」

他說外面不夠人

然後大家都說沒關係，我們出去幫你頂著

對啊...

然後還有很多

這樣的故事一直在發生

然後，我們其實大家

而且還有很多人真的是

寫好了遺書，因為

警方那邊說有可能會出實彈

但是她們都不怕

甚至她們覺得如果我的血

可以喚醒其他人的話，我願意去流

然後

我和其他大家人一起坐在一起的時候

有可能不認識啊，就說

「欸、要10年喔」

然後大家就說「沒關係啊」

我們大家一起坐嘛

有上千人一起坐，大家陪大家嘛

然後大家就笑說講

「誒、那10年做什麼好？」

那我跟朋友就說

要不我們就可以寫幾本書嘛

平時都也沒有空去寫

有人就說「那我可以去讀個Master」

然後另外一個人就接口說

「誒我可以去讀另外一個了，我已經讀了一個」

剛剛有記者訪問她就說

「其實現在妳是怎麼樣的心情？」

我就突然發現其實

我也不知道是怎麼樣的心情

因為我覺得等待其實是

最煎熬的

然後當妳習慣這種等待的時候

就突然它變成沒有感覺

我們現在就好像是

等待有人來救我們

我們一直覺得說，因為其實外面很多人正在外面開花

然後他們就分薄警方的警力

然後甚至是他們希望能夠開一條路進來

讓我們可以衝出去

然後我們就在等大家來救我們

然後好像，又在等，背部（？）

然後，又在等

「坐10年」...對啊

誒其實我現在也不知道自己在說什麼

嗯，對啊，你看這些東西

你有沒有一些...

文字想寫嘛？對啊

因為我真的蠻想

其實我自己是很想，讓其他人知道裡面在發生什麼事情

但是因為礙於我的身份

我還是不太好去透露這個事情嘛

對啊

但是我真的想說香港人今天在理工大學

真的是齊上齊落，真的做到

一個都不能少

對啊，我們會堅持，真的

然後還是希望我能來台灣誒，嘿

(中時電子報)