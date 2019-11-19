大陸央行昨（18）日公開市場7天期逆回購操作利率，出現四年多以來首次下調，這與本月初中期借貸便利（MLF）利率下調相呼應。分析師認為，公開市場操作「降息」持續進行，呈現觀調控中的重要地位；另外，公開市場操作利率下降配合貸款市場報價利率（LPR）改革，有助於促進社會融資成本降低。

央行展開1800億元逆回購操作，期限7天，標利率為2.5％，較此前下調5個基點。業內人士表示，這是央行月初下調MLF操作利率後，又一超乎預期的貨幣政策，7天期央行逆回購利率下調是2015年10月以來首次。

MLF和逆回購是當前央行公開市場操作、投放基礎貨幣的兩大主力工具，期限一長一短，被視為央行政策利率體系關鍵指標。在財經專家認為，公開市場操作「降息」紛至沓來，明確將「穩增長」排定成當前多個貨幣政策調控目標中的優先地位。

不過，專家亦表示，在穩增長、降成本見到明顯成效之前，公開市場操作利率下調應不會一步到位，更可能呈碎步緩降態勢。

(旺報 )