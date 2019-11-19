要爭取連任的總統蔡英文，與剛剛宣布成為副手搭擋的賴清德，今日下午3點35分，將赴中選會正式登記參選正副總統。

蔡英文的前一個行程，是參加台北市美國商會的午餐敘，不像是到外縣市視察時，會因交通問題而導致行程必須細到以分鐘計算。所以蔡賴配專挑3點35分，去登記參選，可能隱含有黃道吉日看時辰的寓意。

(工商 )