神秘數字？蔡賴配今下午3點35分登記參選 09:082019/11/19 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（右）與前行政院長賴清德（左）力拚2020年。（資料照,陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 要爭取連任的總統蔡英文，與剛剛宣布成為副手搭擋的賴清德，今日下午3點35分，將赴中選會正式登記參選正副總統。 蔡英文的前一個行程，是參加台北市美國商會的午餐敘，不像是到外縣市視察時，會因交通問題而導致行程必須細到以分鐘計算。所以蔡賴配專挑3點35分，去登記參選，可能隱含有黃道吉日看時辰的寓意。 投票》蔡英文、韓國瑜造勢場比一比，誰人氣高？ (工商 ) #賴清德 #蔡英文 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德參訪西南屯區四廟宇 為張廖萬堅拉票 20:002019/11/16 政治 民進黨出最強王牌 一點也不意外 01:392019/11/17 政治要聞 蔡賴配成軍！想贏2020...仍得面對四大難題 10:382019/11/17 政治 賴清德助選中壢周杰倫 避談蔡賴配是兩個太陽 14:262019/11/17 政治 曾鬧花文之戰 蔡英文赴嘉義輔選籲團結 17:232019/11/17 政治 批蔡英文搞台獨是叛徒敵人 周錫瑋喊幹掉她 18:482019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 蔡賴如勝選 陸學者指兩岸凶險 04:102019/11/18 焦點新聞 藍委批蔡賴假團結 個人政黨利益凌駕國家前途 13:212019/11/18 政治 蔡賴配重現無能 國民黨團諷「假團結」 15:472019/11/18 政治 政治熱門新聞 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友超驚訝！ - 政治 韓國瑜民調落後？謝國樑走訪地方發現端倪 - 政治 隨扈打臉1450！這畫面韓粉看一遍哭一遍 - 政治 韓國瑜與隨扈相擁 黃暐瀚：動人、前所未見 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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