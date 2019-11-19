20191118中天新聞 護「韓」亮點！ 「歐巴」帥特勤+昔蔣宋美齡隨扈

昨日（18）國民黨總統參選人韓國瑜前往中選會登記參選，維安改由國安局接手，隨扈歸建原單位，規格也正式擴大到27人。韓與高雄市警局隨扈擁抱的畫面瘋傳網路，讓許多人看了感動不已，認為這個小動作就足以打臉韓黑的種種抹黑。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「今天看一遍哭一遍的畫面這批從市長就職盡忠職守的高雄市警局隨扈們哭了，韓市長也哭了，我們在螢幕前也哭了！看到這個溫暖的擁抱就想起北農時期，跟著他的人都那麼愛他，這樣的人值得我們的支持。」

發文網友更強調：「還記得今年四月開始，一連串的事件考驗著韓家軍，從『非韓不投』開始，大家無離開！被90%的媒體抹黑韓市長跟韓家軍，我們也無離開！今天終於登記參選總統，相信大家心中必定也是百味交集！但是這絕對不是垃圾時間，我們已經進入季後賽，開始總決賽的時刻，我們要力拚到底！」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過5500個讚、近600則留言與近400次分享。網友紛紛回應：「任務順利完成！謝謝你們！」「希望新的隨附能真心守護韓市長」、「我們都沒離開，把保護支持範圍加大，繼續增溫、加油、打氣」、「好樣兒的啊」、「憾動人心」、「今天你哭了嗎？我哭了，眼淚不知不覺的流下，因為彼此的不捨」、「感謝隨扈大哥們保護韓市長南征北討，默默付出，您們辛苦了，有您們真好」、「韓國瑜總統就是這麼貼心，所以這次我一定，唯一支持這麼好貼心，中華民國，韓國瑜總統」。

(中時電子報)