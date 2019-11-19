2020美職名人堂票選開跑，18位新增人選之中，最有名的就是馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)，除了他篤定入選，還有機會挑戰100%得票率。吉特的打擊成績非常驚人，特殊的「吉式打法」(內外角都可打)讓他繳出0.310生涯打擊率、3465支安打，季後賽打擊率高達0.308，享有「11月先生」的稱號。

吉特當初在洋基的老隊友阿布瑞尤(Bobby Abreu)、吉昂比(Jason Giambi)、索利安諾(Alfonso Soriano)也都在候選名單裡。吉昂比後來坦承使用禁藥，票選不可能過關了。索利安諾2001年世界大賽第7戰差點轟垮響尾蛇，可惜終結者李維拉遭對手翻盤。後來洋基賣掉索利安諾，他輾轉跑到國民隊，繳出驚人的單季40-40-40數據(46轟、41盜壘、41支二壘打)。

此外的人選還有前印地安人投手克里夫李(Cliff Lee)、前紅襪投手貝奇特(Josh Beckett)、前白襪一壘手柯耐可(Paul Konerko)。名人堂得票門檻為75%。

(中時電子報)