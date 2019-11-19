揚言大選後參選國民黨主席，並考慮退出立委不分區名單的謝龍介，昨日接受資深媒體人黃暐瀚的專訪表示，雖然不分區排名的確是墊背，他也很像被綁架的肉票，許多支持者都為他抱不平！可是他願意相忍為黨，且他也接到吳敦義要大家一起拚的電話，所以他要思考一下，再決定要不要退出不分區。

黃暐瀚昨在他的電台節目和謝龍介電話連線訪問，對於名次遭下移到15名，謝龍介仙先是表示，如果他能進到立法院，就是表示國民黨在立院過半，所以這是一個相當榮耀的排位順序，但這個位置理應黨主席來站的位置，像之前前立法院長王金平排第一就被人罵到臭頭。

謝龍介表示，他之所以要思考兩天，是因為他怕承擔不起。而且這兩天電話、簡訊都接到手軟，大家都勸他退出，可是他在思考是如果韓國瑜當選總統，可是國會沒有過半，那韓國瑜當選就能改變現況嗎？雖然黨的作法，外界都不滿意，唯有黨不斷改革，但不是由上而下，而是由下而上，引進庶民的力量才行。

謝龍介直言，他知道吳敦義的苦楚，去年九合一選戰國民黨贏是吳敦義的功勞，這很合理要肯定，可是這不分區名單有公道嗎？他現在的狀況，就好像是被綁架的肉票，一邊主張撕票，另一邊要主張放人，所以很為難呀！這也是為什麼他要宣布1月11日投票完後要選黨主席，也得到很多人的響應，一起由下而上改革國民黨。

謝龍介無奈表示，現在已經有人在放言，如果他不接受不分區立委名單，敗選就是他的責任，那這樣他來當黨主席就好了啊！他也有向韓國瑜表達意見，但韓沒有回應，謝龍介表示，他最終19號會做決定，因為這對他而言是考驗，且資深媒體人唐湘龍還說，他一個人揹兩條人命，一條吳敦義一條韓國瑜，如果他退出，他們兩個人都不用選了，害他頭痛死了！

謝龍介最後補充，吳敦義日前近12點時，有打電話給他，在電話中說「大家作伙打拚」！這是這陣子以來他第一次接到吳敦義的電話，他也回應吳，思考後會跟大家報告。

(中時電子報)