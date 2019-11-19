2020總統大選，隨著宋楚瑜宣布參選後，民調出現變化，據最新民調顯示，「蔡賴配」支持度為45%，「國政配」為37%居第二，「宋余配」則為8%，蔡韓差距相差8%。國民黨前立委蔡正元看完這份民調後發現，總統候選人的民調支持度和政黨支持度相反的現象「很罕見」，表示韓國瑜還是有勝選機會。

據TVBS民調中心最新民調顯示，民進黨蔡賴配支持度為45%，國民黨國政配為37%，蔡賴配目前領先國政配8%，親民黨宋余配支持度則為8%，僅10%表示未決定支持對象。以政黨傾向方面，蔡賴配在民進黨認同者中拿下了高達94%的支持度，國政配在國民黨認同者中則獲得88%的支持度。而中立選民中，蔡賴配的支持度為52%，國政配的支持度為22%。

對此，蔡正元在臉書指出，這種總統候選人的民調支持度，和政黨支持度相反的現象「很罕見」，也表示韓國瑜還是有勝選的機會。

他提及，蔡英文已拿到民進黨支持者94%的選票，韓國瑜只拿到國民黨支持者88%的選票，韓國瑜還有成長空間，而蔡英文已到頂了。在中立選民方面，蔡英文支持度達52%，韓國瑜支持度則是22%，另有20%未決定，這是韓國瑜要努力的部份，也是最關鍵的部份。

(中時電子報)