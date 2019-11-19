早見優(圖左)53歲仍保養得宜。(圖／翻攝自IG)

53歲日本女星早見優，是80年代當紅玉女偶像，之後更紅到香港，曾和譚詠麟合演《用愛捉伊人》，1996年結婚後育有2女，不過多年來仍維持曼妙身材，完全看不出歲月痕跡，近日她出席活動時，在後台和29歲女歌手AISHA合影，即使相差24歲，但狀態完全不輸，令人驚豔不已。

早見優當天穿上亮片連身裙搭網襪，不僅皮膚緊緻發光，四肢也纖細，臉蛋和身材都保養得宜，展現迷人的女性魅力，狀態一點也不輸AISHA，完全看不出年紀已過半百，讓網友羨慕不已。

(中時電子報)