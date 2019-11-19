NBA球季開打至今，不少昔日好手仍閒賦在家，苦無球可打的情況，當中又以曾3度獲得年度第六人殊榮的賈瑪克勞佛、5年前入選全明星賽的諾阿、詹姆斯左右手JR史密斯等人有可能被迫退休。

隨著「甜瓜」安森尼還有林書豪前隊友尚波特找到新東家之後，不少球迷將焦點放在目前還有實力可惜沒有獲得球隊青睞的幾位好手，同時也感嘆現實的殘酷。

現年39歲的賈瑪克勞佛，上賽季最後一戰還砍進了51分，沒想到球季結束後在自由市場上竟然乏人問津。

去年總冠軍發生致命失誤之後，JR史密斯就遭到騎士冷凍，上賽季只打了11場比賽，今年球季結束後被球隊買斷，逐漸淡出球迷雙眼。

5年前還是全明星賽成員、年度最佳防守球員的諾阿，上賽季在灰熊場均7.1分、5.7籃板，球季結束後因為有傷在身，導致沒有任何球隊願意給他機會。

曾經擁有「鷹王」封號的喬強生，7度入選全明星賽的他，上賽季就已經無球可打的他，今年9月活塞簽下他，可惜球季開打前就被裁掉，至今空有球技卻無打展長才的機會。

(中時電子報)