36歲女星宋米秦，2009年自韓來台發展，初來台灣時不僅工作不順，還曾被當時的經紀公司提告，2011年後加入女團「Dream Girls」擔任團長後，本以為演藝事業就此一帆風順，卻因語言等因素影響，人氣與工作量比不上同團的李毓芬和郭雪芙，她還曾在臉書發長文，大爆被經紀人Elsa排擠、打壓。

其實，宋米秦的家族在南韓經營航運，擁有上億身家。2015年她和出身醫生世家的陳鍇文結婚，可說是門當戶對，婚後她更狠砸3百萬元成立時尚工作室，大開複合式店面、並找設計師合作自創「Seivson」品牌，今年還登上台北時裝周擔任壓軸大秀，副業做得有聲有色。

愛女Ellie出生後，宋米秦的好姊妹李毓芬，理所當然成為Ellie的乾媽。（圖／報系資料庫）

不過婚後生活幸福美滿的宋米秦，求子之路並不輕鬆，先前她為積極造人，連吃好幾個月的中藥調身體，還做過侵入性輸卵管檢查，最後總算如願懷孕，去年8月剖腹生下女兒Ellie。 產後宋米秦積極復出，轉型為通告藝人，今年4月還成立「EVERY ME TV宋米秦」頻道，多方經營演藝事業。

(中時電子報)