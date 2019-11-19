【#LIVE】台灣民眾黨2020年全國不分區立委名單出爐

台灣民眾黨19日公布不分區立委提名名單，未如黨主席柯文哲先前聲稱要提好提滿，只有29名。就如先前傳出的排序，北市勞動局長賴香伶名列第1、「郭家軍」高虹安第3、北市府顧問蔡壁如第5，至於原規畫排第9或11的北市府副發言人黃瀞瑩，最後確定是名列13。

民眾黨不分區名單今正式對外公布，前10強依序是賴香伶、中山大學社科院長張其祿、高虹安、世界台商總會青商會祕書長邱臣遠、蔡壁如、建築師楊博宇、新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈、「獨掌青農」翔琪檸檬茶創辦人詹翔欽、台灣公益團體自律聯盟祕書長陳琬惠、北市議員林國成。

原先備受矚目的以《露螺》專輯拿下金曲獎最佳台語女歌手獎的江惠儀名列15。

蔡壁如日前強調，若選得好，應該6席起跳，好一點可到8席，她呼籲討厭藍綠選民把政黨票投給民眾黨。

民眾黨祕書長張哲揚表示，海選報名人數268人，43人脫穎而出進入決選，經過兩輪面試，最終17人海選菁英納入不分區名單。

他說，不分區名單年齡分布從26到62歲，平均年齡41.4歲，近6成來自海選，體現民眾黨落實全民參政的精神。

至於沒有提好提滿，張哲揚解釋，原提滿34席，工作、就讀考量不方便加入不分區名單，未來仍可合作。

此外，張哲揚指出，民眾黨預計21日中午12時不分區立委人選將公開亮相，至少前12名人選會到場。

(中時 )