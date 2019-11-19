現代人越來越晚婚，一般來說，女性最適合懷孕的年齡為25至30歲，而根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義來說，初次懷孕時年齡超過34歲，生產時年齡超過35歲，即算是高齡產婦；而若是已經生過孩子的經驗產婦則是40歲以上都算是高齡產婦。

而女明星身在繁忙的在演藝圈中，因為工作繁忙又加上時間不穩定，晚結婚、晚生小孩的狀況早已屢見不鮮，不少女明星在婚後也因為身體的關係，導致求子之路備受煎熬，一起看看辛苦的她們怎麼走過這艱難的時刻。

徐若瑄懷孕時已40歲，但因為是高齡產婦，會不定時出血，初期約140多天都要躺著安胎，更因肌肉無力負荷自然產，而選擇剖腹生子，雖然當時兒子Dalton生下時，僅是個重2000多公克的33周早產兒，但在細心照料下，現已健康成長。

主播陳海茵和設計師老公禹連全結婚12年，經歷2次人工受孕失敗、3次流產，後來只好嘗試作試管嬰兒，終於在第二次胚胎植入後成功懷孕，2015年歷經困難重重後，終於剖腹生下愛女喜羊羊。

范瑋琪為刺激排卵，打針吃藥已是家常便飯，終於成功懷上雙胞胎的范范，懷孕初期因有出血情形，臥床了3個多月才好轉，最後剖腹生下雙胞胎寶貝兒子飛飛與翔翔。

(中時電子報)