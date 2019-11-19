百年前人肉市場凌虐奴隸的狀況竟然發生在台灣。檢警昨天破獲北部知名的「辣椒」應召站集團，專門招攬越南女子以觀光名義來台賣淫檢警當場查獲11名遭受拘禁的越籍女子。警方查出，有幾位女子因不堪終日關在房間內接客想逃跑，竟被集團份子持刀砍斷腳筋，甚至拘禁凌虐，即使女子在傷痕累累下，還是強迫接客，手法慘無人道。

移民署表示，53歲陳男與越南籍阮女，2人在北市、新北分別承租5到8間套房，由阮以來台從事按摩工作，蠱惑家鄉越南女子來台，並稱幫忙出機票，之後領薪水在償還，實則逼迫來台賣淫，主打「低價」、「年輕」、「越南女」等賣點吸引男客消費，並將部分賣淫所得分給越南女，移民署從帳冊內算出集團年營收高達台幣2000萬元。

日前因其中越南賣淫女逃跑，投入另外一間賣淫集團，被抓回來毒打，還砍斷腳筋，其他還有不聽話的越南女都遭到毒打，有些不堪被虐的越南女子向移民署報案。

警方日前兵分多路，在中山區、新莊區以及桃園龜山區等大樓套房，帶回多名被限制行動的女子，並逮捕陳男等賣淫集團共18人到案，查扣電腦、鎮暴槍2支、瓦斯槍1支、行動電話、記帳本等證物，訊後依傷害、恐嚇、妨害自由、組織犯罪防制條例以及人口販運防制法等罪移送檢方複訊。

(中時電子報)