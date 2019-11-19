距離2020年的總統大選僅剩不到2個月，選舉賭盤也悄悄啟動，大組頭「明哥」（化名）則透露，總統大選賭盤和各種球類簽賭差不多，賠率就是一比一的「讓分」、「讓票」玩法。最大的不同，是球類比賽的「讓分」分數不會更動，大選賭盤的「讓票」票數則會一直改變，例如去年底的高雄市長大選，賭盤從最早開出陳其邁「讓」韓國瑜十五萬票，一路下滑到「讓」五萬票、三萬票、二萬票，賭客在什麼時候下的注，就以當時的「讓票」作為輸贏的依據。

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「今年七、八月間，就有組頭針對總統大選開出賭盤，起初是蔡英文『讓』韓國瑜三十萬票，也就是說，如果賭客押注蔡英文，就算蔡英文明年大選贏了，但沒有比韓國瑜多出三十萬票以上，還是要賠錢。」

明哥說，今年十月，由於韓國瑜言論頻頻出槌，聲勢江河日下，賭盤又改為蔡英文「讓」韓國瑜五十萬票；近來韓國瑜聲勢回升，全台開出的「公盤」，又回歸蔡英文「讓」韓國瑜三十萬票。

本刊調查，依地下賭盤行規，賭客贏了拿錢，組頭可抽取「水錢」（手續費）。一般來說，下注以「支」為單位，每一支賭資一萬元，組頭從中抽取水錢五百元，也就是說，若是賭贏了一萬塊，賭客可以拿回九千五百元。

組頭除了賺取「水錢」，還要設法平衡「賭盤主角」的收注金額，以免賭客一面倒押注某一方，組頭最後落得自掏腰包賠錢，因此「讓幾分」、「讓幾票」的設定對組頭相當重要。

為防範各種影響大選安全的活動，檢方召開選舉查察工作會議。（圖／北檢提供）

(中時電子報)