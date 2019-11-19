2019.11.18新聞深喉嚨 蔡賴初選內戰刀刀見骨 綠再推「英德配」政治聯姻？

17日民進黨正式推出「英德配」，由總統蔡英文、行政院前院長賴清德搭檔參選正、副總統，引各界熱議。國民黨立委陳玉珍，大罵蔡根本不是真心在乎台獨人士與台獨主張，他在意的只有選票；更表示自己對國民黨韓國瑜當選很有信心，這點從計程車司機的反饋便可知。

陳玉珍在政論節目《新聞深喉嚨》痛批：「蔡英文總統真的在乎這些台獨的人士嗎？真的在乎這些台獨工作者嗎？不可能！因為我們從立法院就可以看到，我們現在立法院整個綠軍是穩定過半的，而且佔穩定多數，蔡英文也把他的手伸進了司法的系統，大法官會議這一次的提名，整個非常的清楚！」

陳玉珍直言：「如果他（指蔡英文）真心的，心裡是想說跟這些台獨工作者，跟這些『一邊一國』這類獨派人士站在一起的話，那應該現在什麼東西都水到渠成了！你就直接宣布啊！直接實現他們想要主張台獨的理想嘛！所以蔡英文根本就是不願意做也做不到！他心裡想的就是選票！」

話鋒一轉，陳玉珍表示：「我對韓總統的當選，是真的很有信心的！以我平常隨便在路上坐計程車，現在常說一些特定媒體都發布一些民調，好像說距離多少%、輸多少%又多少%，但是我們看那個民心，我們在坐計程車的時候，好多次！好多次！有多少個計程車司機，都跟我講說他們真的隨便問，問上來坐計程車的一般人士，他們說問十個真的聽到有七個到八個是支持韓國瑜的！」

那麼為何韓國瑜民調仍落後？陳玉珍不客氣嗆：「只是大家現在有時候不大願意講，接到民調電話的時候也不願意講！因為真的現在綠色恐怖很厲害！我們有那種深深的感覺，就是說如果主張太過激烈或太過偏藍的話，有時候就會受到一些莫名其妙的『查水表』的行為！」

(中時電子報)