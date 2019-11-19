親民黨主席兼總統參選人宋楚瑜今日上節目時，針對過去曾有意讓台北市長柯文哲接班之事進一步透露，指出一年前親民黨內部曾討論如果柯文哲參選2020總統，則讓親民黨籍台北市議員黃珊珊當柯文哲的副總統人選。宋楚瑜也預告親民黨2020不分區立委名單原則上將於明日公布，此外他也坦承，早在2014年自己儘管面對很大壓力，仍毫不保留的支持柯文哲參選台北市長。

宋楚瑜今日接受《周玉蔻嗆新聞》訪問，被問到一年前是否真有把柯文哲當成接班人時表示「差不多」，原本希望雙方合作，一年多之前看到新聞指出黃珊珊受柯文哲重視，可被找去當台北市副市長，當時親民黨就曾內部討論並告知黃珊珊，如果柯文哲參選2020總統，可由黃珊珊作為副總統，但他沒有向柯文哲傳話，黃珊珊也沒請他傳話，只是內部討論，從柯文哲當選台北市長到如今他從沒和柯文哲談人事問題，只有談市政未來規劃。宋楚瑜也坦言，當時多少對柯文哲有好感，柯文哲第一次參選時，他雖然受到很大壓力和遊說，卻沒有保留的支持柯文哲，讓柯文哲第一次參選市長時順利當選。

另外宋楚瑜表示原則上將於明日上午提出親民黨2020不分區立委候選人名單，名單具體會有誰還不辨透露，不過郭台銘和他自己的副手余湘都有提出建議，而名單中人選會包括三大特色，首先不是只有親民黨獨享，其次會考量專業能力網羅菁英，不管是科技界或產業界都有，最後更重要的是關懷弱勢訴求，名單內會有很多弱勢團體發言人。

(中時 )