一名愛好攝影的竹科工程師，約外拍女模到摩鐵拍攝裸體寫真，拍到一半女模的男友突然衝進房內，要求拿出30萬元擺平，但摩鐵經理作證表示，女模與其男友好像很高興，不像被性侵，懷疑可能是仙人跳，加上女模案發後拒絕製作筆錄，警方聯絡也都未理會，檢方最後將全案不起訴。

據《自由時報》報導，工程師表示，女模拍到一半突然自己摸下體，還用腳磨蹭他，甚至主動拉他的手肢體接觸，他坦承當時他有親摸女模的腿，但沒其他猥褻動作，拍到一半女模突然打電話，2分鐘後女模的男友，帶著2名男姓友人衝進房間，說上次有名男子拿出30萬元了事，因女模報警，警察與摩鐵經理一同進入房內。

但摩鐵經理作證表示，女模與其男友遇到這件事好像很高興，不像是被性侵害，且案發後拒絕製作筆錄，直至檢方傳訊才出庭，檢方最後將全案不起訴。

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(中時電子報)